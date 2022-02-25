Bloomberg: За первый день операции на Украине российские бизнесмены потеряли 39 млрд долларов

За один день, прошедший с начала военной "спецоперации" России на Украине, крупнейшие российские бизнесмены, по версии агентства Bloomberg, потеряли в общей сложности 39 млрд долларов.

Наибольший урон война и связанный с ней обвал акций нанесли состоянию главы "Лукойла" Вагита Алекперова, за сутки обедневшего на 6,2 млрд долларов. В свою очередь, глава совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов потерял 4,2 млрд долларов, а президент "Норникеля" Владимир Потанин - 3 млрд долларов.

Показательно, что в конце прошлой недели Bloomberg уже анализировал происходящее с капиталами богатейших россиян. Агентство констатировало, что за первые полтора месяца 2022 года, то есть, до признания ДНР и ЛНР и ввода войск на Украину они потеряли 32 млрд долларов. В наибольшей степени пострадавшим участником рынка был признан Геннадий Тимченко.

Накануне наиболее крупных представителей бизнеса собрал в Кремле президент Владимир Путин, призвав их с пониманием отнестись к начавшимся военным действиям и преподнеся украинскую операцию как "вынужденную".