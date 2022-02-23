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Новости 11:37

Bloomberg: С начала года богатейшие россияне потеряли 32 млрд долларов

фото ЗакС политика Bloomberg: С начала года богатейшие россияне потеряли 32 млрд долларов

Американское информагентство Bloomberg выпустило материал, рассказывающий о значительных убытках, которые с начала 2022 года потерпели видные представители российской финансовой элиты. Суммарно за два неполных месяца 23 богатейших российских бизнесмена потеряли более чем 32 млрд долларов, что во многом связано с геополитической напряженностью и политикой РФ на украинском направлении.

Сильнее всего, по данным авторов, пострадал один из самых близких к президенту бизнесменов Геннадий Тимченко. Его денежные потери оцениваются в 6,47 млрд долларов. Таким образом, он мог потерять треть всех своих капиталов. В свою очередь, падение российских акций привело сокращению состояний акционера НОВАТЭКа Леонида Михельсона (падение на 6,2 млрд долларов) и главы правления "Лукойла" Вагита Алекперова (падение на 3,5 млрд долларов).

Отметим, что накануне Великобритания из-за признания Россией независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской областей ввела персональные санкции против Тимченко, а также против братьев Аркадия и Бориса Ротенбергов, тоже близких к Кремлю.

фото: kremlin.ru


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