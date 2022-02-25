Полиция не стала составлять протокол на задержанную у Гостиного двора 80-летнюю петербурженку

Задержанную на антивоенной акции у Гостиного двора 80-летнюю петербурженку отпустили из отдела полиции без составления протокола, сообщил 25 февраля Znak.com со ссылкой на сына женщины. При этом мужчина рассказал о намерении полиции прийти сегодня к пенсионерке "в гости".

"С мамой все в порядке, ее сотрудники полиции ещё вчера отвезли домой, — приводит издание слова своего собеседника. — Протокол составлять не стали, зачем связываться с бабушкой 80 лет, не дай бог в отделе поплохеет. Но вчера приехала полиция, сегодня тоже обещали прийти. Как говорят "в гости", но цель этих визитов пока не понятна".

Пожилая женщина вышла вчера к Гостиному двору с плакатом "Нет войне. Пожалуйста". Полицейские увели ее в автозак, по пути петербурженка успела заявить, что является блокадницей.

Накануне вечером в Петербурге состоялась несогласованная акция против войны на Украине. По данным полиции, во время митинга было задержано 380 человек. Согласно данным "ОВД-Инфо"*, количество задержанных достигло 446 человек в Петербурге.

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