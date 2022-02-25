Пиотровский о переносе финала Лиги Чемпионов в Париж: "Очевидно, что такое решение политически ангажировано"

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский 25 февраля заявил, что решение УЕФА перенести финальный матч Лиги Чемпионов из Петербурга в столицу Франции политически ангажированное. Ему "очень жаль", сообщил Пиотровский в своем Telegram-канале.

- Сегодня Петербург — один из знаковых центров проведения крупных международных мероприятий, у нас есть все необходимые ресурсы и инфраструктура. И это хорошо известно нашим иностранным коллегам, поэтому очевидно, что такое решение политически ангажировано. Хотя неоднократно заявлялось, что спорт вне политики и должен объединять, а не разобщать, - написал вице-губернатор.

Пиотровский отметил, что все средства, выделенные на проведение матча, направят на развитие детских спортивных школ. В декабре 2021 года Пиотровский сообщал, что на проведение мероприятия город потратит порядка 288 млн рублей.

Напомним, финал футбольного турнира должен был состояться в Петербурге на "Газпром Арене" 28 мая 2022 года. Из-за действий российских войск на территории Украины УЕФА приняла решение перенести место проведения матча в Париж.

Константин Леньков