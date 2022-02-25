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Новости 13:39

В Кремле продолжают считать Зеленского президентом Украины

фото ЗакС политика В Кремле продолжают считать Зеленского президентом Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 25 февраля, что в Кремле признают Владимира Зеленского главой Украины. Соответствующие слова прозвучали в ответ на вопрос журналистов.

"Да, конечно, Зеленский — президент Украины", — ответил Песков (цитата по РИА "Новости").

Заявление Зеленского о готовности обсуждать нейтральный статус его страны Песков счел "движением в сторону позитива". При этом более подробно обсуждать высказывание президента Украины спикер Кремля не стал.

"Скорее, это движение в сторону позитива, теперь нам предстоит его проанализировать. Большего я не могу сказать", — заявил пресс-секретарь Владимира Путина.

Боевые действия на территории Украины продолжаются уже второй день. Сегодня стало известно о занятии российскими войсками территории вокруг Чернобыльской АЭС.


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