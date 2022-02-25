В Минобороны подтвердили взятие территории в районе Чернобыльской АЭС

Российская армия взяла под контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС, сообщил 25 февраля официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. По его словам, защиту станции обеспечивают российские военнослужащие совместно с украинскими.

"Вчера, 24 февраля т. г., подразделениями Воздушно-десантных войск России взята под полный контроль территория в районе Чернобыльской АЭС. <...> Совместные действия российских десантников и украинских военнослужащих батальона охраны АЭС по обороне станции является гарантией того, что националистические формирования или другие террористические организации не смогут воспользоваться сложившейся в стране обстановкой для организации ядерной провокации", — цитирует Конашенкова РИА "Новости".

По утверждению представителя Минобороны, радиационный фон вокруг станции находится в норме, а персонал АЭС продолжает обслуживать ее в штатном режиме. Эти слова входят в противоречие с сообщением украинской стороны. Согласно заявлению госинспекции ядерного регулирования Украины, в зоне отчуждения наблюдается превышение уровня гамма-излучения. Специалисты связывают это с передвижением российской тяжелой техники, из-за которой в воздух поднялась радиоактивная пыль.

На Украине второй день разворачиваются боевые действия, названные Владимиром Путиным "вынужденными". В Киеве звучит военная тревога, а тем временем против России вводятся всё новые санкции.

Фото: страница Минобороны во «ВКонтакте»