В Кремле заявили, что у граждан нет права на несанкционированные протесты

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал прошедшие накануне антивоенные акции в российских городах. По его словам, у россиян есть право на свою точку зрения относительно боевых действий на Украине, однако устраивать несогласованные акции они не могут, сообщило 25 февраля РИА "Новости".

"Первое, безусловно, есть граждане, которые могут иметь свою собственную точку зрения, — признал Песков. — И с одной стороны мы должны лучше объяснять этим гражданам, это тоже абсолютно понятно. Второе, эти граждане не имеют права по закону, не выполняя соответствующих процедур, устраивать акции для того, чтобы обозначить свою точку зрения".

Пресс-секретарь уточнил, что массовые мероприятия "просто не разрешены по закону и поэтому в отношении них [задержанных] были приняты определенные меры". При этом Песков подчеркнул, что "президент слышит мнение всех и понимает, скажем так, пропорции тех, у кого иная точка зрения, и тех, кто с пониманием относится к таким вынужденным операциям".

Напомним, вечером 24 февраля в российских городах прошли акции протеста против войны с Украиной. По данным правоохранителей, в Петербурге были задержаны 380 человек. Среди прочих в автозак увели и 80-летнюю петербурженку, которая кричала полицейским, что является блокадницей. В тот же вечер ее отпустили из отдела полиции без составления протокола, но пообещали навестить на следующий день.