Столичного "яблочника" Гончарова арестовали на 10 суток из-за антивоенной акции

Суд в Москве отправил на десять суток в спецприемник заместителя главы столичного отделения "Яблока" Кирилла Гончарова, вменив ему призывы к выходу на несанкционированную акцию против вторжения России на Украину. Об этом сам политик сообщил у себя в Telegram-канале.

"Друзья, так в России сейчас заведено, что желать мира - административное преступление. Судья полностью проигнорировала мои доводы и аргументы защиты. Но мне не жаль. Это было ожидаемо", - гласит его пост.

Сожалеет Гончаров, по его словам, только о том, что не сможет почтить на свободе память Бориса Немцова в очередную годовщину его убийства, случившегося 27 февраля 2015 года.

Отметим, что за призыв к выходу на ту же антивоенную акцию ранее оштрафовали на 30 тысяч рублей бывшего члена московской Общественной наблюдательной комиссии Марину Литвинович. В обеих столицах накануне вечером задержали несколько сотен демонстрантов, не согласных с внешней политикой Кремля. О подробностях акции у Гостиного двора читайте в репортаже ЗАКС.Ру.