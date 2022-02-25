"Грусть и шок": Из-за российских военных действий не состоится Гран-при "Формулы-1" в Сочи

Оргкомитет гоночного турнира "Формула-1" объявил об отмене Гран-при в Сочи. Соревнование должно было состояться в конце сентября, но, согласно заявлению организаторов, сегодняшние военные действия РФ на Украине не позволяют его провести в назначенном месте.

"Мы с грустью и шоком наблюдаем за развитием событий на Украине и надеемся на быстрое и мирное разрешение нынешней ситуации. Вечером в четверг "Формула-1", ФИА и команды обсудили позицию нашего спорта и пришли к заключению, что, согласно взглядам всех причастных сторон, проведение Гран-при России в нынешних условиях невозможно", - говорится в сказано в заявлении.

Ранее по тем же основаниям международные футбольные чиновники перенесли финал Лиги чемпионов, который должен был состояться в конце мая, из Петербурга в Париж. В Смольном эту меру восприняли как политически мотивированное решение.

Напомним, что российские войска вошли на территорию Украины рано утром 24 февраля и не покидают ее до сих пор, несмотря на уже прозвучавшую с двух сторон готовность к переговорам.