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Новости 17:58

"С вами легче будет договориться": Путин призвал украинских военных взять власть в Киеве

фото ЗакС политика "С вами легче будет договориться": Путин призвал украинских военных взять власть в Киеве

Российский президент Владимир Путин, на вторые сутки военных действий на Украине выступивший перед членами Совета безопасности, сделал несколько резких оценочных заявлений в адрес нынешнего украинского правительства и президента. Видеозапись с его речью опубликовал РБК.

Путин призвал украинский генералитет к смещению нынешнего политического руководства соседнего государства. Именно военные, с точки зрения российского лидера, должны "взять власть в свои руки".

"Похоже, нам с вами легче будет договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ", - обратился Путин к военным страны-оппонента.

Ранее аналогичную мысль о "живом щите", который якобы делают из мирных жителей украинские начальники, донес до общественности официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.


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