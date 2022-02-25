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Новости 18:09

Петербургские суды возвращают дела задержанных на антивоенном митинге из-за ошибок

фото ЗакС политика Петербургские суды возвращают дела задержанных на антивоенном митинге из-за ошибок

Районные суды Петербурга вернули на доработку 26 материалов об административных делах в отношении задержанных на антивоенном митинге 24 февраля у Гостиного двора, сообщает пресс-служба судов. 

Так, Невский районный суд вернул полицейским 12 дел. Приморский районный суд из-за недостатков направил обратно 10 материалов. Еще четыре протокола не убедили сотрудников суда в Приморском районе. 

Напомним, накануне в крупных городах России прошли митинги против действий российских военных на Украине. В автозаки попали более 1,6 тысяч человек. В петербургских отделах полиции оказались около 400 активистов. В основном на задержанных составили протоколы за организацию массового скопления людей, повлекшего нарушение общественного порядка  (ст. 20.2.2 КоАП). За такое правонарушение может грозить штраф до 20 тысяч рублей или административный арест до 15 суток. 

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал, как прошел митинг против войны, в котором приняли участие не менее двух тысяч человек. 

Константин Леньков


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