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Новости 18:16

Отключение от SWIFT не вошло в список санкций против России

фото ЗакС политика Отключение от SWIFT не вошло в список санкций против России

Россию не станут отключать от международной межбанковской системы SWIFT, сообщило 25 февраля РИА "Новости" со ссылкой на агентство Bloomberg. Подобная мера не вошла в список санкций против страны, которые готовит Евросоюз. В частности, это связано с опасениями некоторых стран Запада из-за возможного сбоя энергопоставок.

"Нежелание Европы идти на компромисс по своему энергоснабжению на данный момент привело к исключению одной из самых эффективных мер — отключения от SWIFT, доминирующей системы переводов в рамках мировых платежей — из списка международных санкций против России в связи с ее вторжением в Украину", — говорится в сообщении агентства.

Подобные опасения высказали Германия и Италия, утверждает Bloomberg. Кроме того, отключение от SWIFT якобы способно "активизировать конкурирующие системы переводов, в том числе из Китая или из России".

В то же время глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн уточнил, что дебаты по поводу отключения России от межбанковской системы не сняты с повестки.

Ранее за отключение России от SWIFT выступил президент Чехии Милош Земан.

Фото: pixabay


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