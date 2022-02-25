РИА "Новости": Началась процедура приостановки членства России в Совете Европы

Комитет министров Совета Европы начал бюрократический процесс исключения России из Совета Европы. Об этом как о временной приостановке членства сообщает РИА "Новости".

Ранее официальные лица РФ не раз заявляли, что Кремль готов к исключению из Совета Европы. Эти разговоры участились после принятия поправок в Конституцию летом 2020 года, по которым устаналивается приоритет российского права над международным. Отметим, что именно благодаря членству России в СЕ россияне имеют возможность оспаривать решения российских судов в Страсбургском суде и получать компенсации.

Напомним, что после признания Россией независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР против нее ввели новые пакеты санкций ЕС, США, Великобритания, Япония и Канада. После вторжения российских войск на Украину агентство Reuters сообщило о подготовленном третьем пакете санкций против российских элит, предполагающем заморозку активов президента Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.