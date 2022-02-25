ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 18:29

РИА "Новости": Началась процедура приостановки членства России в Совете Европы

фото ЗакС политика РИА "Новости": Началась процедура приостановки членства России в Совете Европы

Комитет министров Совета Европы начал бюрократический процесс исключения России из Совета Европы. Об этом как о временной приостановке членства сообщает РИА "Новости".

Ранее официальные лица РФ не раз заявляли, что Кремль готов к исключению из Совета Европы. Эти разговоры участились после принятия поправок в Конституцию летом 2020 года, по которым устаналивается приоритет российского права над международным. Отметим, что именно благодаря членству России в СЕ россияне имеют возможность оспаривать решения российских судов в Страсбургском суде и получать компенсации.

Напомним, что после признания Россией независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР против нее ввели новые пакеты санкций ЕС, США, Великобритания, Япония и Канада. После вторжения российских войск на Украину агентство Reuters сообщило о подготовленном третьем пакете санкций против российских элит, предполагающем заморозку активов президента Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости25 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама