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Новости 16:38

Reuters: Евросоюз подготовил персональные санкции против Путина и Лаврова

фото ЗакС политика Reuters: Евросоюз подготовил персональные санкции против Путина и Лаврова

Агентство Reuters сообщило о том, что Евросоюз пришел к консолидированному решению о заморозке активов президента России Владимира Путина и главы российского МИД Сергея Лаврова из-за вторжения РФ в Украину. Это станет уже третьим по счету "украинским" санкционным пакетом в отношении российской элиты.

Как пишет информагентство со ссылкой на неназванного европейского чиновника, заморозка активов должна случиться максимально быстро: возможно, о ней объявят уже в пятницу 25 февраля.

Напомним, что на текущей неделе, ознаменовавшейся признанием Россией самопровозглашенных ДНР и ЛНР и введения войск на Украину, новые санкции против некоторых российских физлиц и юрлиц успел ввести все тот же Евросоюз, а также Великобритания, США, Япония и Канада.


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