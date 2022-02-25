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Новости 19:23

Депутат Госдумы вспомнил о запрете на смертную казнь в связи с приостановкой членства России в Совете Европы

фото ЗакС политика Депутат Госдумы вспомнил о запрете на смертную казнь в связи с приостановкой членства России в Совете Европы

Приостановка членства России в Совете Европы может стать "большим облегчением" для граждан страны, предположил 25 февраля первый зампред думского комитета по делам СНГ Константин Затулин ("Единая Россия"). В комментарии изданию "Подъём" он выразил мнение, что теперь обязательство отмены смертной казни перестанет существовать.

"Для некоторых наших граждан — это большое облегчение, потому что членство в Совете Европы налагало на Россию обязательство отменить смертную казнь. А теперь это обязательство перестаёт существовать. Это не праздник на нашей улице, но я уверен, что 99,9% граждан России никак не соотносят своё благополучие с членством в СЕ", — заявил Затулин.

Также парламентарий предположил, что приостановка членства России не находится в списке первостепенных проблем россиян. "Людей больше интересует, что происходит на Украине, как складывается военная операция и когда она наконец закончится, будут ли большие жертвы или маленькие", — отметил он.

Ранее стало известно о том, что Комитет министров Совета Европы приостановил членство России в этой организации.

Фото: pixabay


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