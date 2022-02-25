Петербургские полицейские устроили концерт в поддержку действий России на Украине

Культурный центр ГУ МВД по Петербургу вечером 25 февраля провел импровизированный музыкальный концерт у Гостиного двора. Накануне здесь протестовали против военной операции России в Украине. Акция сопровождалась массовыми задержаниями.

Сегодняшний концерт - не ответ на вчерашнее мероприятие, заверил ЗАКС.Ру начальник культурного центра полковник Сергей Трипутин.

- Это концерт в поддержку решений президента России, правительства Российской Федерации, в поддержку наших воинов, силовиков, в поддержку жителей Донбасса, - заметил Трипутин. - Это концерт для того, чтобы создать настроение у жителей нашего города. Всё, что делается нашим государством, делается правильно.

Начальник культурного центра сообщил, что решение о проведении концерта приняли непосредственно в день мероприятия. Однако организаторы согласовали свое выступление с комитетом по вопросом законности, заявил Трипутин.

В пресс-службе комитета не смогли оперативно подтвердить ЗАКС.Ру, согласовывали они это мероприятие или нет. В ведомстве заявили, что концертами занимается комитет по культуре. В последнем на звонки ЗАКС.Ру не ответили.

Полицейские исполняли для прохожих популярные композиции, например, "Вдруг как в счастье скрипнула дверь" и "Я люблю тебя жизнь".

Сергей Еремеев / фото: Константин Леньков