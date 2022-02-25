ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 20:32

В Петербурге появились билборды с Путиным, объясняющим войну на Украине

фото ЗакС политика В Петербурге появились билборды с Путиным, объясняющим войну на Украине

Изображения президента Владимира Путина появились на больших экранах, расположенных на улицах Петербурга, сообщает 25 февраля "Фонтанка.ру". Фотографии главы государства сопровождаются его высказываниями о войне на Украине и о справедливости. Один такой билборд заметили в Приморском районе на пересечении улиц Савушкина и Планерной.

"Нам не оставили шансов поступить иначе", — гласит одна из цитат. Вторая оказалась заметно длиннее: "Настоящая сила — в справедливости и правде, которая на нашей стороне. Верю в поддержку, в ту непобедимую силу, которую дает нам наша любовь к отечеству".

Ранее президент назвал необходимость боевых действий на Украине "вынужденной мерой". "Нам просто не оставили никаких шансов поступить иначе. Риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами отреагировать было невозможно", — заявил он 24 февраля на встрече с представителями российского бизнеса.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости25 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама