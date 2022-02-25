В Петербурге появились билборды с Путиным, объясняющим войну на Украине

Изображения президента Владимира Путина появились на больших экранах, расположенных на улицах Петербурга, сообщает 25 февраля "Фонтанка.ру". Фотографии главы государства сопровождаются его высказываниями о войне на Украине и о справедливости. Один такой билборд заметили в Приморском районе на пересечении улиц Савушкина и Планерной.

"Нам не оставили шансов поступить иначе", — гласит одна из цитат. Вторая оказалась заметно длиннее: "Настоящая сила — в справедливости и правде, которая на нашей стороне. Верю в поддержку, в ту непобедимую силу, которую дает нам наша любовь к отечеству".

Ранее президент назвал необходимость боевых действий на Украине "вынужденной мерой". "Нам просто не оставили никаких шансов поступить иначе. Риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами отреагировать было невозможно", — заявил он 24 февраля на встрече с представителями российского бизнеса.