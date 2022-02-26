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Новости 10:22

За месяц в элитном поселке под Петербургом нашли мертвым уже второго топ-менеджера "Газпрома"

фото ЗакС политика За месяц в элитном поселке под Петербургом нашли мертвым уже второго топ-менеджера "Газпрома"

В коттеджном поселке Ленинское Выборгского района Ленобласти случилась вторая за последний месяц таинственная смерть топ-менеджера "Газпрома", сообщает издание 47news. Речь на этот раз идет о 61-летнем Александре Тюлякове, заместителе генерального директора Единого расчетного центра (ЕРЦ) "Газпрома" по корпоративной безопасности. Мужчина, найденный повешенным, оставил предсмертную записку.

В конце января стало известно о смерти в том же поселке 60-летнего главы "Газпром инвеста" Леонида Шульмана, чье тело было усеяно ранениями. Предсмертная записка содержала жалобы на сильные физические боли, преследовавшие менеджера.

Примечательно, что в 2010-х годах и Шульман, и Тюляков работали в одеой и той же "дочке" "Газпрома" - "Газпром Трансгазе".

Из-за популярности элитного поселка Ленинское у высоких начальников крупнейшей газовой компании мира и ее "дочек" населенный пункт часто называют "гнездом Газпрома".


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