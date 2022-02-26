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Новости 10:40

Зеленский опроверг сведения о своих призывах к сложению оружия

фото ЗакС политика Зеленский опроверг сведения о своих призывах к сложению оружия

Украинский президент Владимир Зеленский утром 26 февраля записал короткое видеообращение, на котором он, идя по улице, пытается подбодрить соотечественников. Как утверждает Зеленский, слухи о якобы звучащих с его стороны призывах к украинским военным сложить оружие не имеют под собой оснований. На государственном языке он заявил, что украинское оружие в сегодняшней ситуации означает украинскую правду и украинскую землю, которую Зеленский считает должным защищать.

Тем временем, пресс-служба российского Министерства обороны утром 26 февраля объявило о взятии вооруженными силами РФ Мелитополя.

Напомним, что военная операция РФ в соседнем государстве стартовала рано утром 24 февраля, быстро привело к падению рубля и введению все новых и новых санкций в отношении политической и финансовой элиты страны. Накануне под санкции ЕС и США впервые попал президент Владимир Путин.

Фото: Сайт президента Украины


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