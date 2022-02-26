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Новости 2:44

США присоединились к санкциям против Путина и Лаврова

фото ЗакС политика США присоединились к санкциям против Путина и Лаврова

США ночью 26 февраля озвучили список представителей российской власти, попавших под санкции. В него вошли президент Владимир Путин, глава МИД Сергей Лавров, а вместе с ними глава Минобороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов.

Санкции предполагают блокировку активов в юрисдикции США, а заодно запрет на сделки с ними для американцев. Как полагают в Министерстве финансов США, эти меры в совокупности с ранее принятыми "повлекут за собой беспрецедентные дипломатические и экономические издержки для России и еще больше изолируют ее от мировой финансовой системы и международного сообщества" (цитата по РИА "Новости").

Ранее Путин и Лавров попали под санкции Великобритании, Евросоюза и Канады. Кроме того, ЕС внес в черный список премьер-министра Михаила Мишустина, главу МВД Владимира Колокольцева и зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева.

Более подробно о санкциях, введенных против России, – в материале ЗАКС.Ру.

Фото: pixabay


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