Евросоюз ввел санкции против Путина и Лаврова

Президент России Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров оказались в санкционном списке Евросоюза, сообщается в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС. Ранее они же попали под санкции Великобритании и Канады.

Как сообщал ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, принятые ограничения коснутся заморозки активов. При этом сам он отметил, что не знает, какие именно активы имеются в виду.

Кроме того, Евросоюз наложил санкции на премьер-министра Михаила Мишустина, главу МВД Владимира Колокольцева и зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева.

Также введение санкций против Путина и Лаврова анонсировали США. По словам официального представителя Белого дома Джен Псаки, возможные меры могут включать среди прочего "запрет на поездки", сообщило РИА "Новости".

Санкции против представителей российской власти вводятся на фоне продолжающихся военных действий на Украине. Накануне Владимир Путин обратился к украинским военным с призывом сместить нынешнее руководство страны, охарактеризовав последнее как "шайку наркоманов и неонацистов". Позже пресс-секретарь украинского президента сообщил о консультациях с российской стороной по поводу времени и места проведения переговоров.