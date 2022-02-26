На пути к изоляции: Санкции и ограничения для России

скриншот трансляции заседания Совета безопасности

Европейский союз ввел персональные санкции против президента России Владимира Путина из-за военной операции страны на Украине. Ограничения с разных сторон сыплются на РФ с вечера 24 февраля: в Петербурге не пройдет финал Лиги чемпионов, страна не поедет на "Евровидение" и не сможет экспортировать определенные товары. Кто и какие санкции уже ввел - в материале ЗАКС.Ру.

Спорт и культура за мир

С раннего утра 24 февраля Россия ведет военную операцию на Украине. Официальная версия российского правительства - помощь Луганской и Донецкой народным республикам и "денацификация" соседней страны. Бои идут как в восточных частях Украины, так и под Киевом, по сообщениям СМИ и Минобороны обоих сторон.

Иностранные государства и организации негативно восприняли появление российских войск на территории Украины. С вечера 24 февраля власти разных стран объявляют об ужесточении санкций в отношении РФ. Их продолжают вводить и 25 февраля.

Большую активность по ограничении России проявили спортивные организации. В Петербурге в 2022 году должен был пройти финал футбольной Лиги Чемпионов, но УЕФА 25 февраля заявила о переносе мероприятия на стадион "Стад-де-Франс" в пригороде Парижа.

"Вместе с правительством Франции УЕФА будет полностью поддерживать усилия многих заинтересованных сторон по обеспечению спасения футболистов и их семей в Украине, которые сталкиваются с ужасными человеческими страданиями, разрушениями и вынужденным перемещением", - заявили в УЕФА.

Также организация решила, что российские и украинские клубы, а также участвующие в турнирах сборные должны проводить домашние матчи на нейтральных стадионах. Вице-губернатор по культуре и спорту Петербурга Борис Пиотровский на звонок ЗАКС.Ру не ответил, но прокомментировал ситуацию в своем Telegram-канале. Он выразил сожаление и отметил, что у Петербурга есть вся необходимая инфраструктура и ресурсы для проведения финального матча. Поэтому решение УЕФА "политически ангажировано", считает Пиотровский:

"Сегодня Петербург - один из знаковых центров проведения крупных международных мероприятий, у нас есть все необходимые ресурсы и инфраструктура. И это хорошо известно нашим иностранным коллегам, поэтому очевидно, что такое решение политически ангажировано. Хотя неоднократно заявлялось, что спорт вне политики и должен объединять, а не разобщать".

Вице-губернатор добавил, что деньги, которые планировали потратить на организацию матча, направят на развитие детских спортивных школ. В конце 2021 года Пиотровский говорил, что на мероприятие намерены потратить около 288 млн рублей.

Оргкомитет гоночного турнира "Формула-1" тоже объявил об отмене мероприятия в России из-за ее действий на Украине. Гран-при турнира решили не проводить в Сочи в сентябре. Где состоится мероприятие - в организации пока не уточнили.

Не пройдет в России в 2022 году и 44-я Шахматная олимпиада, заявили организатор ФИДЕ. А Международная федерация лыжного спорта отменила Кубки мира в российских городах. Спортсмены из России смогут принять участие в соревнованиях, но не под своим флагом и гимном. Международный олимпийский комитет предложил вообще всем международным спортивным организациям перенести или отменить запланированные в России мероприятия.

О разрыве отношений с российскими госкомпаниями заявили два футбольных клуба. Немецкий "Шальке" решил убрать с формы логотип своего спонсора "Газпрома" , а "Манчестер Юнайтед" прервал сотрудничество с "Аэрофлотом". Лондонский Королевский театр "Ковент-Гарден" отменил гастроли артистов Большого театра, сообщает ТАСС. По информации агентства, причина - ситуации на Украине.

Реакция государств

Европейский союз анонсировал свой пакет санкций еще 24 февраля, но решение принял только к вечеру 25 числа. Сначала в ЕС сообщили, что приостанавливается членство России в Совете Европы. Это мера временная, заявили в союзе.

"Принятое сегодня решение означает, что Российская Федерация остается членом Совета Европы и участником соответствующих конвенций Совета Европы, включая Европейскую конвенцию о правах человека. Судья, избранный в Европейский суд по правам человека от Российской Федерации, также остается членом Суда, и жалобы, поданные против Российской Федерации, будут по-прежнему рассматриваться Судом и по ним будут выноситься решения", - пояснили в ЕС.

Позже глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что союз накладывает персональные санкции на президента России Владимира Путина и министра иностранных дел страны Сергея Лаврова. Их активы заморозят, но посещать страны Европы не запретят, уточнил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич. Также в список попали депутаты Государственной думы России, которые поддержали действия страны на Украине, передает "Интерфакс".

США заявили, что тоже намерены ввести аналогичные ограничения. Уже ввела их Великобритания. Вечером 25 февраля Путина и Лаврова добавили в список людей, чьи активы в стране замораживаются.

"Владимир Владимирович Путин - Президент Российской Федерации, обладающий высшей властью в политике российского правительства и российских вооруженных сил. В феврале 2022 года Путин приказал российским вооруженным силам начать вторжение в Украину, подрывая и угрожая территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины", - объясняются причины в документе англичан.

Великобритания же первой объявила о санкциях против России после начала военной операции, еще вечером 24 февраля. Премьер-министр страны Борис Джонсон сообщил, что запрещает работу "Аэрофлота" на своей территории. Также замораживаются активы "Уралвагонзавода", "Ростеха", корпорации "Тактическое ракетное вооружение", "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК), "Объединенной судостроительной корпорации" и ВТБ. Компании перечислены в обновленном санкционном списке Великобритании.

Туда же 24 февраля добавили физических лиц. Среди них вице-президент ВТБ Денис Бортников, глава "Промсвязьбанка" Петр Фрадков, акционер "Сибура" Кирилл Шамалов, генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь и глава "Новикомбанка" Елена Георгиева. Британия решила заморозить их активы и запретить въезд в страну, следует из санкционного списка государства. Как указано в документе, перечисленные - приближены к Кремлю и/или президенту России Владимиру Путина, а также аффилированны с российским правительством.

Премьер-министр Великобритании Джонсон заявил, что страна планирует вводить и другие санкции против России. В частности, планируется запретить экспорт технологического оборудования.

"Мы представим новое законодательство, запрещающее экспорт всех товаров двойного назначения в Россию, включая ряд высокотехнологичного и критически важного технологического оборудования и компонентов в таких секторах, как электроника, телекоммуникации и аэрокосмическая промышленность. Законодательство для реализации этого будет разработано в начале следующей недели", - сказал Джонсон.

Он добавил, что ограничены будут и размеры депозитов, которые россияне могут держать на счетах Великобритании. Лимит установлен в 50 тысяч фунтов, уточнил МИД государства.

Позже о своих новых санкциях в отношении России сообщили в США. Минфин страны заявил, что корреспондентские и расчетные счета "Сбербанка" и его дочерних организаций будут закрыты. На ВТБ американское ведомство решило наложить полную блокировку, как и на компании, которые на 50% принадлежат кредитной организации. Минфин США добавил, что также накладывает "блокирующие" санкции на банки "Открытие", "Новиком" и "Совком".

"Стремясь ограничить способность России финансировать свое вторжение в Украину или другие приоритеты президента Путина", министерство финансов Штатов наложило ограничения на привлечение капитала на 13 российских компаний. Это Московский кредитный банк, "Газпромбанк, "Альфа-банк", "Россельхозбанк", "Совкомфлот", РЖД, "Алроса", "Газпром", "Газпромнефть", "Ростелеком", "Русгидро", "Сбербанк" и "Транснефть".

Также Минфин заявил о введении санкций в отношении близких к Путину семей. В частности, в список попали Андрей Патрушев (сын секретаря Совбеза России Николая Патрушева), Иван Сечин (сын главы "Роснефти" Игоря Сечина) и Сергей Иванов (сын спецпредставителя президента России Сергея Иванова). Аналогичные ограничения ведомство наложило на первого зампреда правления "Сбербанка" Александра Ведяхина и топ-менеджеров ВТБ Андрея Пучкова и Юрия Соловьева.

Следующая страна, выдвинувшая свои санкции - Канада. Ее ограничения тоже коснулись экономической сферы и близких к российской власти людей, следует из опубликованного документа. Канада внесла в список физических лиц, чьи активы замораживаются и с кем запрещено проводить финансовые операции, 33 человека. Среди них, глава "Сбербанка" Герман Греф, предприниматель Евгений Пригожин с членами семьи, глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, Борис и Аркадий Ротенберги и другие. Из числа юридических лиц в запретном списке Канады 27 компаний. Это уже попавшие под санкции США и Британии российские организации, а вместе с ними "ЧВК Вагнера", Российский фонд прямых инвестиций и другие компании.

Отдельный список Канада опубликовала по депутатам Государственной думы России. В нем оказались те, кто голосовал за обращение коммунистов к президенту с просьбой признать независимость ЛДНР. Из представителей Петербурга под канадские санкции попали депутаты от "Единой России" Вячеслав Макаров, Сергей Боярский, Сергей Соловьев, Александр Тетердинко, Виталий Милонов, Михаил Романов, Юрий Петров, Николай Цэд, а также лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов и представитель партии Олег Нилов. Вместе с ними в списке депутат от КПРФ Сергей Пантелеев.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида тоже заявил о введении санкций в отношении России, передавали СМИ. Страна планирует заморозить капиталы россиян, перестать выдавать некоторым гражданам России визы и ввести запрет на экспорт товаров, которые могут быть использованы в военных целях. Также Япония решила заморозить активы ВЭБ, Промсвязьбанка и банка "Россия", сообщал уже министр финансов Японии Сюнъити Судзуки.

Из-за военной операции России на Украине увеличить пакет санкций решила и Новая Зеландия, сообщили в ТАСС со ссылкой на премьер-министра страны Джасинда Ардерн. Государство решило перестать выдавать визы на въезд и транзит через свою территорию официальным лицам России и ряду связанных с ними людей. Еще Новая Зеландия запретила экспорт российских товаров. Это касается любых предприятий, организаций и физических лиц, связанных с военными ведомствами и органами безопасности России.

К антироссийским санкциям присоединился Тайвань, а Федеративные штаты Микронезии разорвали дипломатические отношения с Россией, сообщили РИА "Новости". Агентство пишет, что расширять санкции готовится и Австралия.

Ряд стран подобных заявлений не делали, но сообщили о более точечных ограничениях. Национальный совет по электронным СМИ Латвии запретил на пять лет ретрансляцию канала "Россия" и на четыре года - вещание "России 24", а комиссия по радио и телевидению Литвы запретила на пять лет трансляцию "НТВ Мир", "России 24" и "РТР Планета", пишет "Новая газета". Последние три канала решила не транслировать Эстония, сообщила ее государственная служба по защите прав потребителей и техническому надзору.

Телеоператор Elisa рассказал в Twitter, что прекращает трансляцию Russia Today в Финляндии. А телерадиокомпания соседней страны Yle обратилась к Европейскому вещательному союзу EBU с призывом отстранить Россию от "Евровидения". Если этого не произойдет, то представителя Финляндии на конкурсе не будет, заявили в Yle. Через несколько часов оргкомитет "Евровидения" объявил, что не допустит ни одну российскую группу к участию в конкурсе песни в 2022 году.

Соседние Чехия и Латвия заявили о прекращении выдачи виз россиянам. Также чешские власти решили закрыть воздушное пространство для России, а до этого об аналогичном заявили в Польше, пишет "РИА Новости". Позже об аналогичном решении сообщили в Болгарии, передает информагентство.

София Саттарова