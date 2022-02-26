Сборная Польши отказалась проводить футбольный матч со сборной России

Стыковой матч чемпионата мира по футболу между сборными командами России и Польши, назначенный на 24 марта, не состоится из-за нежелания польской стороны в нем участвовать. Причина отказа выходить на поле - российские военные действия на Украине.

"Это единственно верное решение. Мы ведем переговоры с федерациями Швеции и Нидерландов, чтобы донести общую позицию до ФИФА", - написал в своем микроблоге президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша.

Отметим, что ранее некоторые польские футбольные чиновники оспаривали только место проведения матча, выражая нежелание ехать в Россию и предлагая выбрать для матча поле на футбольной территории. Подобные заявления звучали еще до начала военной операции России на Украины и были вызваны протестом против признания Россией независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР.