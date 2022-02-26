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Новости 12:23

Сборная Польши отказалась проводить футбольный матч со сборной России

фото ЗакС политика Сборная Польши отказалась проводить футбольный матч со сборной России

Стыковой матч чемпионата мира по футболу между сборными командами России и Польши, назначенный на 24 марта, не состоится из-за нежелания польской стороны в нем участвовать. Причина отказа выходить на поле - российские военные действия на Украине.

"Это единственно верное решение. Мы ведем переговоры с федерациями Швеции и Нидерландов, чтобы донести общую позицию до ФИФА", - написал в своем микроблоге президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша.

Отметим, что ранее некоторые польские футбольные чиновники оспаривали только место проведения матча, выражая нежелание ехать в Россию и предлагая выбрать для матча поле на футбольной территории. Подобные заявления звучали еще до начала военной операции России на Украины и были вызваны протестом против признания Россией независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР.


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