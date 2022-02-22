Польский министр хочет перенести футбольный матч с Россией на нейтральное поле из-за признания ДНР и ЛНР

Рост военной напряженности в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, чью независимость накануне признала РФ, поменял планы некоторых польских чиновников относительно предстоящего футбольного матча между их и российской командами. Игру, которая должна была состояться в Москве, 24 марта, министр спорта Камиль Бортничук хочет провести на нейтральном поле. Правда, этими соображениями он пока делится только в качестве частного лица.

"Если не одобрят, будем думать, что делать. Я считаю, что в такой ситуации польские спортсмены не должны ехать в Россию, но это мое личное мнение", - приводит его слова портал Sport.pl.

Польская футбольная ассоциация намерена в ближайшее время обратиться в ФИФА и УЕФА с заявлением, выражающим обеспокоенность эскалацией российско-украинского конфликта. При это издание предполагает, что настаивать на переносе матча в официальном письме чиновники все же не будут.

Ранее в британских СМИ появилась информация, согласно которой из-за признания Россией ДНР и ЛНР проведение финала Лиги чемпионов УЕФА в Петербурге ставится организаторами под вопрос.