"Интерфакс": В Минобороны считают, что попавшая в жилой дом в Киеве ракета - украинская

Источник агентства "Интерфакс" в российском Министерстве обороны прокомментировал разошедшуюся утром 26 февраля видеозапись, на которой запечатлено попадание крупного снаряда в киевский жилой дом. Собеседник агентства уверяет, что это не могла сделать российская армия и что распространяющие подобного рода предположения граждане и СМИ в корне ошибаются.

"Очевидно, что в ходе отражения ночного ракетного обстрела объектов военной инфраструктуры ВСУ Украины произошел отказ в системе наведения ракеты украинского ЗРК средней дальности "Бук-М1" и ракета задела угол жилого дома", - отметил он.

По словам источника, ошибка могла случиться из-за ненадлежащего обслуживания зенитно-ракетных комплексов и их выхода из строя по причине истечения предельного срока использования.

Утром 26 февраля мэр Киева Виталий Кличко распорядился приостановить движение поездов в столичном метро: отныне подземка используется только как укрытие.

Ранее Роскомнадзор продолжил свою борьбу со СМИ, которые в понимании ведомства некорректно освещают боевые действия на Украине. Под угрозой блокировки информации от десятка изданий потребовали срочного удаления материалов, где действия российских военных называются "вторжением", "нападением" и, собственно, "войной".