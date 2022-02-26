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Новости 14:30

Русские националисты планируют провести марши солидарности народа и армии в Москве и Петербурге

фото ЗакС политика Русские националисты планируют провести марши солидарности народа и армии в Москве и Петербурге

Марш солидарности народа и армии анонсировали в Telegram 25 февраля. Его организаторы от имени "русского движения" заявили о том, что хотят продемонстрировать народную поддержку российским вооруженным силам.

"Мы анонсируем марш Солидарности Армии и Народа. Как только в опросе ниже мы соберём 25 тысяч голосов за проведение марша, мы подадим документы в официальные органы в Москве. Мы призываем русских людей всех городов Великой России присоединиться к этой акции. Слава России! Слава русскому оружию!", - говорится в заявлении.

Сообщение с опросом перепостили несколько Telegram-каналов русских националистов. На следующий день проголосовали более 58 тысяч человек, из которых 64% обещали прийти на мероприятие. Позже было объявлено, что оргкомитет марша планируют организовать и в Петербурге. 

Акцию поддержали несколько десятков правых проектов и интернет-сообществ. Среди них - заблокированное в России издание "Спутник и Погром", общество "Память", издательство "Черная сотня", книжные магазины "Листва", РИА "Катюша", Telegram- и Youtube-каналы, такие как "ЧВК Медиа", Wargonzo, "Царь ТВ" "Сыны монархии", "Мемы для русских" и другие.

Фото: vk.com/ ДНР Онлайн


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