Mash: Жириновского погрузили в медикаментозную кому, он на аппарате ИВЛ

Бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский, почти месяц не появляющийся на публике, стал чувствовать себя хуже, передает издание Mash. Состояние политика таково, что его потребовалось ввести в медикаментозный сон. Депутата Государственной думы подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Отмечается, что он в последнее время плохо дышал и почти не мог разговаривать.

Напомним, что о коронавирусной инфекции, подхваченной Жириновским, стало известно в начале февраля. Представители его партии с тех пор регулярно опровергают информацию о тяжело переносимой им болезни. Заявлялось, в частности, о его работе с документами и активном деловом общении по телефону. Поспешила опровергнуть новейшие сведения от Mash пресс-служба ЛДПР и на этот раз, вскоре после их публикации 26 февраля.

Ранее все то же издание, известное своими связями с силовиками и чрезвычайными службами, писало, что у политика может быть поражено до 75% легких. Источники издания также рассказывали о развившейся у 75-летнего Жириновского анемии и появившейся необходимости в переливании крови.