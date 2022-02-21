Mash: У Жириновского поражены лёгкие, у него отит и анемия, он лежит на противопролежневом матрасе

Лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, лежащему в Центральной клинической больнице управделами президента в Москве, пришёл отрицательный тест на коронавирус, однако его состояние по-прежнему тяжёлое, сообщает Mash, ссылаясь на свои источники.

По информации издания, у политика на 50-75% поражены лёгкие, на фоне болезни развился двусторонний отит. Кроме того, он лежит на противопролежневом матрасе: врачи переворачивают его два раза в день.

Также болезнь истощила физиологические ресурсы Жириновского, из-за чего у него развилась анемия.

"Врачи пытаются поднять уровень железа препаратами, но, возможно, потребуется переливание крови", - пишет Mash.

Официального подтверждения данной информации пока нет.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация о том, что из-за тяжело перенесённого коронавируса Жириновского могли подключить к аппарату ИВЛ. Согласно официальному заявлению партии от 10 февраля, проблема преувеличена, а основатель ЛДПР уже работает с документами и даёт поручения по телефону.

Фото: сайт ЛДПР