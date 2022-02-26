ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 18:00

У здания Совфеда задержали председателя "Мемориала"*, вставшего в антивоенный пикет

фото ЗакС политика У здания Совфеда задержали председателя "Мемориала"*, вставшего в антивоенный пикет

В Москве, у входа в здание Совета Федерации полицейские задержали трех человек, вставших в пикеты в знак протеста против российской военной спецоперации на Украине. Как сообщает Telegram-канал Avtozak live, задержали председателя "Международного Мемориала"* Олега Орлова, бывшего члена столичной Общественной наблюдательной комиссии Евгения Оникеева и правозащитницу Аллу Фролову. На одном из попавших в кадр плакатов был запечатлен перечеркнутый автомат с подписью: "Остановись, подумай". 

Отметим, что в Москве проведение одиночных пикетов регулярно пресекается из-за сохраняющегося противоэпидемического запрета на публичные мероприятия.

Напомним, что российские войска вошли на Украину рано утром 24 февраля под предлогом защиты жителей Донбасса. В Кремле 26 февраля рассказали, что накануне, когда возникла гипотетическая возможность переговоров с украинской стороной, спецоперация была ненадолго приостановлена, однако представители противоборствующих государств не смогли договориться об условиях для диалога. 

*Внесен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента; ликвидирован Верховным судом


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости26 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама