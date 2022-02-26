У здания Совфеда задержали председателя "Мемориала"*, вставшего в антивоенный пикет

В Москве, у входа в здание Совета Федерации полицейские задержали трех человек, вставших в пикеты в знак протеста против российской военной спецоперации на Украине. Как сообщает Telegram-канал Avtozak live, задержали председателя "Международного Мемориала"* Олега Орлова, бывшего члена столичной Общественной наблюдательной комиссии Евгения Оникеева и правозащитницу Аллу Фролову. На одном из попавших в кадр плакатов был запечатлен перечеркнутый автомат с подписью: "Остановись, подумай".

Отметим, что в Москве проведение одиночных пикетов регулярно пресекается из-за сохраняющегося противоэпидемического запрета на публичные мероприятия.

Напомним, что российские войска вошли на Украину рано утром 24 февраля под предлогом защиты жителей Донбасса. В Кремле 26 февраля рассказали, что накануне, когда возникла гипотетическая возможность переговоров с украинской стороной, спецоперация была ненадолго приостановлена, однако представители противоборствующих государств не смогли договориться об условиях для диалога.

*Внесен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента; ликвидирован Верховным судом