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Петербургское отделение СЖР призвало СМИ не допускать фейков, а полицию - соблюдать права журналистов

фото ЗакС политика Петербургское отделение СЖР призвало СМИ не допускать фейков, а полицию - соблюдать права журналистов

Отделение Союза журналистов России в Петербурге 26 февраля выпустило обращение к коллегам и сотрудникам правоохранительных органов, текст опубликован на сайте организации. 

В обращении говорится, что в ситуации острого геополитического кризиса "как никогда важны профессионализм журналистов, их готовность и стремление доводить до аудитории только правдивую и взвешенную информацию". Петербургское отделение СЖР призвало сотрудников СМИ не допускать фейковых новостей, строго соблюдать российские законы и этические нормы. 

Силовикам в СЖР напомнили, что в текущей ситуации не исключены конфликты между СМИ и правоохранителями. "В связи с этим призываем сотрудников правоохранительной системы неуклонно соблюдать законные права журналистов при исполнении ими своего профессионального долга", - заявили в организации. 

Также в тексте представители Союза журналистов России выразили надежду на скорейшее восстановление мира. 

Напомним, 25 февраля на Невском проспекте была задержана журналистка издания MR7 Екатерина Гончарова, освещавшая антивоенную акцию. Сегодня суд закрыл дело сотрудницы СМИ в связи с отсутствием состава правонарушения.

Ранее со своим обращением в связи с событиями на Украине выступил секретариат Союза журналистов Петербурга и Ленобласти. Представители профессионального сообщества призвали к немедленному прекращению военных действий на территории Украины и критически оценили требования Роскомнадзора опираться при освещении конфликта только на "официальные российские источники". 


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