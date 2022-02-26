Суд закрыл дело журналистки MR7, задержанной на петербургской антивоенной акции

Суд в Петербурге прекратил производство по делу журналистки информационного портала MR7 Екатерины Гончаровой, которую накануне задержали на Невском проспекте на антивоенной акции, несмотря на надетый на нее желтый жилет с надписью "Пресса". Об этом сообщает редакция ее издания.

Суд, рассмотрев два составленных на Гончарову протокола (один — по "митинговой" статье, другой — по "ковидной"), счел, что состав правонарушения в обоих случая отсутствует.

Акция, на которой задержали журналистку, стала вторыми подряд массовыми протестами в Петербурге против спецоперации российских войск на Украине. В связи с обеими акциями (24 и 25 февраля) суды назначили их участникам уже не менее тридцати арестов.