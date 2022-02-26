В связи с антивоенными акциями в Петербурге арестовали уже тридцать человек

Объединенная пресс-служба петербургских судов опубликовала актуальную статистику по делам, связанным с акциями у Гостиного двора, которые прошли 24 и 25 февраля. Согласно этим промежуточным итогам, под административный арест отправили тридцать граждан, причастных к несанкционированным антивоенным протестам. Только двое из них имеют отношение к акции 25 февраля, по результатам которой суды продолжают принимать административные протоколы.

В свою очередь, в связи с наиболее многочисленной акцией 24 февраля по состоянию на середину дня решения вынесли по 275 материалам из 355. Судебных решений в виде денежных штрафов пока насчитывается 86.

Напомним, что на первой акции протеста, состоявшейся против спецоперации России на Украине в день ее начала, в центре Петербурга задержали несколько сотен ее участников.