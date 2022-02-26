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Телеканал "Пятница" отказался от шоу "Орел и решка" из-за политических высказываний продюсера

фото ЗакС политика Телеканал "Пятница" отказался от шоу "Орел и решка" из-за политических высказываний продюсера

Входящий в холдинг "Газпром-медиа" телеканал "Пятница" отказался от сотрудничества с украинской компанией TeenSpirit, производящей шоу "Орел и решка", об этом канал сообщил 26 февраля в Telegram.

Представители телеканала в посте указали, что продюсер TeenSpirit Марина Гранкина ранее публично высказывалась в адрес президента России. "В текущей ситуации дальнейшее производство проекта не представляется возможным", - заявили в пресс-службе "Пятницы". 

Издание РБК сообщает, что телеканал ТНТ (также входит в "Газпром-медиа"), в свою очередь, отказался от сотрудничества с продюсером Comedy Club Production Арменом Оганяном, высказывавшемся против военной операции России на Украине. "Мы не можем допустить, чтобы создающие контент для нашего канала люди распространяли радикальные политические взгляды и настроения среди нашей аудитории и ассоциировались у нее с ТНТ", - цитирует РБК заявление телеканала. 

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной спецоперации на Украине. В разных городах России уже несколько дней проходят несогласованные акции протеста против этого решения российских властей. В Петербурге противники военных действий три вечера подряд выходили на Невский проспект. 


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