Петербургские суды отправили под арест более 60 задержанных на антивоенной акции 25 февраля

В районные суды Петербурга поступило 262 материала на задержанных на антивоенной акции 25 февраля, сообщила объединенная пресс-служба судов города. Из них рассмотрено уже 251 дело.

Больше всего дел по задержанным вчера поступило в Сестрорецкий районный суд - 45 материалов. Там назначено 44 штрафа по 10 тысяч рублей и одно дело было прекращено. Вероятно, речь о прекращенном в связи с отсутствием состава правонарушения деле в отношении журналистки MR7 Екатерины Гончаровой.

По данным пресс-службы судов суды вынесли 180 решений о штрафах, 5 - об обязательных работах и 64 решения об аресте участников несогласованной акции. Больше всего - в Красногвардейском районном суде. Там вынесено 31 решение об аресте.

Ранее суды рассказали о статистике по делам задержанных 24 февраля, в день объявления военной спецоперации России на Украине. По итогам той протестной акции поступило 355 материалов, по 275 уже приняты решения.

Протесты против военных действий на Украине продолжились в Петербурге и 26 февраля и также сопровождались массовыми задержаниями. По данным "ОВД-Инфо"*, в городе на Неве за день были задержаны 105 человек.

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