Байден назвал санкции против России альтернативой войне

Президент США Джо Байден в интервью Брайану Тайлеру Коэну объяснил значение санкций, введенных в связи с военной спецоперацией России на Украине.

"У вас есть два варианта — начать Третью мировую войну, вступить в войну с Россией буквально, или второй — убедиться, что страна, которая действует так вопреки международному праву, в конечном итоге заплатит цену за то, что сделала", - заявил Байден (перевод по "Коммерсанту").

Американский лидер считает введенные против России политические и экономические санкции самыми масштабными в истории. Он также подчеркнул, что мгновенного эффекта от них не ожидает. "Это не так, что вы можете подвергнуть кого-то санкциям и сказать, что вы больше не сможете быть президентом России", - сказал он.

США ввели санкции против российских банков, ряда госкомпаний, президента РФ Владимира Путина, чиновников и депутатов в качестве ответа на объявленную 24 февраля военную спецоперацию России на Украине. О том, какие еще санкции в связи с последними событиями введены против РФ — в материале ЗАКС.Ру.