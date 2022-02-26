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Новости 26 февраля, 23:30

Байден назвал санкции против России альтернативой войне

фото ЗакС политика Байден назвал санкции против России альтернативой войне

Президент США Джо Байден в интервью Брайану Тайлеру Коэну объяснил значение санкций, введенных в связи с военной спецоперацией России на Украине. 

"У вас есть два варианта — начать Третью мировую войну, вступить в войну с Россией буквально, или второй — убедиться, что страна, которая действует так вопреки международному праву, в конечном итоге заплатит цену за то, что сделала", - заявил Байден (перевод по "Коммерсанту"). 

Американский лидер считает введенные против России политические и экономические санкции самыми масштабными в истории. Он также подчеркнул, что мгновенного эффекта от них не ожидает. "Это не так, что вы можете подвергнуть кого-то санкциям и сказать, что вы больше не сможете быть президентом России", - сказал он. 

США ввели санкции против российских банков, ряда госкомпаний, президента РФ Владимира Путина, чиновников и депутатов в качестве ответа на объявленную 24 февраля военную спецоперацию России на Украине. О том, какие еще санкции в связи с последними событиями введены против РФ — в материале ЗАКС.Ру. 


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