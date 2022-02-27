Сборная Чехии отказалась проводить матч с российскими футболистами на отборе к ЧМ-2022

Сборная Чехии по футболу отказалась встречаться с российской командой на возможном матче отборочного турнира за выход на чемпионат мира, который состоится в 2022 году. Об этом 27 февраля сообщила пресс-служба Футбольной ассоциации Чешской Республики.

Ранее об отказе играть с российской сборной заявили представители футбольных союзов Польши и Швеции.

По планам, сборные России и Польши должны были сыграть в полуфинальном матче 24 марта в Москве. Победителю предстояло встретиться с сильнейшим в полуфинальной паре Чехия — Швеция.

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