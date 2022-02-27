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Новости 14:36

Генпрокуратура пригрозила статьей о государственной измене за помощь Украине

фото ЗакС политика Генпрокуратура пригрозила статьей о государственной измене за помощь Украине

Генеральная прокуратура выступила 27 февраля с официальным заявлением по поводу ведущейся на Украине "специальной операции по защите ДНР и ЛНР", которую ведет армия России. Текст с предостережением опубликован в Telegram-канале ведомства.

Как отметили в прокуратуре, оказание "финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи" зарубежной стране или организации в их деятельности против безопасности России может трактоваться как государственная измена (ст. 275 УК РФ). Наказанием по этой статье может стать лишение свободы сроком до 20 лет.

"По каждому факту оказания финансовой и иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, будет дана правовая оценка", — пригрозило надзорное ведомство.

Напомним, в острую фазу конфликт на Украине перерос утром 24 февраля, после того как президент Владимир Путин объявил о "специальной военной операции". Накануне Роскомнадзор потребовал от ряда СМИ удалить заметки, где происходящее именовалось "вторжением", "нападением" и "войной".


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