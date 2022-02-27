Европейские страны закрывают воздушное пространство для российских самолетов

Власти Нидерландов заявили 27 февраля о намерении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. Сегодня же об аналогичном решении сообщили Австрия, Бельгия, Дания и Исландия.

Ранее с запретом российским воздушным судам пролетать через их суверенное пространство выступили власти Великобритании, Польши, Румынии, Чехии, Болгарии, Словении, а также Эстонии, Латвии и Литвы. Кроме того, о планах запретить пролет российских самолетов ранее сообщила Финляндия, а немецкая Lufthansa прекратила на неделю сообщение с Россией.

По сообщению замглавы берлинского бюро немецкого телеканала ARD Маттиаса Дейса, накануне страны Евросоюза приняли решение закрыть воздушное пространство для России. "Страны ЕС закроют воздушное пространство для российских самолетов. Мне подтвердил это информированный источник", — процитировал Дейса "Интерфакс".

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