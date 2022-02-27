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Новости 14:48

В Москве почтили память Бориса Немцова

фото ЗакС политика В Москве почтили память Бориса Немцова

В годовщину смерти политика Бориса Немцова 27 февраля москвичи принесли цветы на Большой Москворецкий мост, где в 2015 году застрелили оппозиционера, передает корреспондент ЗАКС.Ру. К стихийному мемориалу "Немцов мост" пришло несколько сотен человек. 

Акции памяти Бориса Немцова проходят на этом месте каждый год. Московский оппозиционный политик Илья Яшин говорил, что он с единомышленниками пытался согласовать мероприятие, однако незадолго до годовщины городские власти отозвали разрешение. 

"Со мной снова связался представитель мэрии и сообщил, что "мероприятие отменяется". Силовики опасаются, что день памяти Немцова превратится в антивоенный митинг", - писал Яшин на своей странице в Instagram. 

Полиция 27 февраля не мешала проведению акции. При входе на мост силовики проверяли содержимое сумок у желающих возложить цветы. Один из сотрудников правоохранительных органов сообщил корреспонденту ЗАКС.Ру, что мероприятие согласовано. 

На "Немцов мост" в этот день пришли в основном люди старшего поколения, но молодежь тоже почтила память политика. 

— Я считаю, что Борис Немцов - герой России. Очень жаль, что не установлены истинные убийцы, хотя, я думаю, многие догадываются, кто это сделал. Я считаю, что это позор, катастрофа. Это навлекло на нас беды. В том числе то, что сейчас происходит на Украине, — рассказал участник мероприятия Дмитрий. 

Некоторые несли к мемориалу цветы в цветах флага Украины. На фоне "специальной военной операции" в соседнем государстве неравнодушные также выступали против войны. Например, мужчина пришел к мосту с плакатом "Нет войне".

В других городах России в этот день также проходят памятные мероприятия. Например, в Петербуржцы ежегодно возлагают цветы к Соловецкому камню. 

Бывшего первого вице-премьера правительства России и депутата Госдумы, а впоследствии несистемного оппозиционера Бориса Немцова застрелили ночью 27 февраля 2015 года. Ежегодно в крупных городах страны проходят акции его памяти. 


Константин Леньков


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