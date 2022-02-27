Украина согласилась провести переговоры на территории Белоруссии

Официальный Киев согласился на проведение переговоров с российской стороной на территории Гомельской области в Белоруссии, сообщил 27 февраля глава делегации Владимир Мединский. Как сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Круглого стола демократических сил Юрия Воскресенского, решение отправить представителей для переговоров президент Украины Владимир Зеленский принял после переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

"По моей информации, только что президент [Украины Владимир] Зеленский набрал президента [Белоруссии Александра] Лукашенко. Президент Лукашенко убедил президента Зеленского спасти государственный суверенитет Украины, и украинская делегация сейчас выезжает в Гомель", — заявил Воскресенский со ссылкой на "участника и свидетеля" переговоров.

Ранее Зеленский отказался проводить переговоры в Гомеле, объяснив это желанием устроить встречу в стране, "откуда не летят ракеты в Украину". В качестве возможных мест он указал на Варшаву, Стамбул и Баку.