ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 16:17

Украина согласилась провести переговоры на территории Белоруссии

фото ЗакС политика Украина согласилась провести переговоры на территории Белоруссии

Официальный Киев согласился на проведение переговоров с российской стороной на территории Гомельской области в Белоруссии, сообщил 27 февраля глава делегации Владимир Мединский. Как сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Круглого стола демократических сил Юрия Воскресенского, решение отправить представителей для переговоров президент Украины Владимир Зеленский принял после переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

"По моей информации, только что президент [Украины Владимир] Зеленский набрал президента [Белоруссии Александра] Лукашенко. Президент Лукашенко убедил президента Зеленского спасти государственный суверенитет Украины, и украинская делегация сейчас выезжает в Гомель", — заявил Воскресенский со ссылкой на "участника и свидетеля" переговоров.

Ранее Зеленский отказался проводить переговоры в Гомеле, объяснив это желанием устроить встречу в стране, "откуда не летят ракеты в Украину". В качестве возможных мест он указал на Варшаву, Стамбул и Баку.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости27 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама