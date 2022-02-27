Силы сдерживания российской армии перешли в особый режим

Минобороны перевело 27 февраля в особый режим несения боевого дежурства силы сдерживания российской армии. Согласно сайту ведомства, последние применяются "для сдерживания агрессии против РФ и её союзников, а также разгрома агрессора в войне с применением различных видов оружия, в т.ч. ядерного".

Приказ о переходе к особому режиму отдал в субботу президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым. Причиной стали санкции и "агрессивные высказывания" стран Запада против России.

"Вы видите, что западные страны предпринимают не только недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере, я имею в виду нелегитимные санкции, о которых все знают, но и высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны", ― заявил Путин в ходе встречи.

Ранее стало известно о готовности Украины к переговорам на территории Белоруссии. Как сообщается, российская делегация осталась в этой стране дожидаться прибытия украинской.