ЦБ ввел послабления для банков касательно лимитов на валюту и драгметаллы

Центробанк временно позволил российским кредитным организациям не соблюдать установленные лимиты по открытым валютным позициям в отдельных иностранных валютах и драгоценных металлах. Сообщение об этом появилось 27 февраля на сайте финансового регулятора.

Как заявили в ЦБ, против банков не будут приниматься меры в случае, если лимиты не соблюдаются "в силу внешних обстоятельств", а само решение не используется ими в спекулятивных целях. Срок действия послаблений заканчивается 1 июля 2022 года.

"Банк России будет осуществлять оперативный мониторинг величин открытых валютных позиций и причин их изменения в целях обеспечения бесперебойного функционирования валютного и денежного рынков, а также финансовой устойчивости кредитных организаций", — подчеркнули в пресс-службе учреждения.

Ранее Центробанк заявил о готовности поддержать российские банки, попавшие под санкции Запада.

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