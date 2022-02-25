Центробанк заявил о готовности поддержать попавшие под санкции банки

Центральный банк России сообщил, что вместе с правительством страны намерен оказать "любую необходимую поддержку" российским банкам, которые попали под иностранные санкции. Такое заявление регулятор опубликовал на своем сайте.

Речь идет о ВТБ, "Совкомбанке", "Промсвязьбанке", "Новикомбанке", "Открытии", "России" и "Сбербанке", уточнили в ЦБ. По информации Центробанка, все кредитные организации заранее разработали план мер по обеспечению бесперебойной работы. Эти планы адекватны ситуации, заявил регулятор.

"Все операции банков в рублях будут осуществляться, и соответствующие услуги предоставляться всем клиентам в обычном режиме. Все средства клиентов в иностранной валюте также сохранены и могут быть выданы в валюте счета. Банк России готов оказать поддержку банкам средствами в рублях и иностранной валюте", - написал Центробанк.

Напомним, ранее президент США Джо Байден объявил о введении санкций против российских банков. До этого другие страны также ввели ограничения для ряда кредитных организаций России.

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