"Спецоперация" России на Украине: Основные события и реакция общества

фото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру

В 5:00 часов по Москве Россия начала "спецоперацию" на востоке Украины. Российский президент Владимир Путин объявил об этом в прямом эфире телеканалов. После окончания речи главы государства СМИ стали сообщать о взрывах в крупных городах Украины, в том числе Одессе, Харькове, Киеве и других. Известные россияне стали призывать власти прекратить войну, во многих городах России люди вышли на антивоенные митинги.

Обращения и обстрелы

В ночь на 24 февраля ТАСС опубликовал обращения лидера ДНР Дениса Пушилина и главы ЛНР Леонида Пасечника к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь в "отражении военной агрессии украинского режима". Оба руководителя сослались на Договор о дружбе, который стороны подписали 21 февраля. Сами обращения к Путину датированы 22 февраля.

Ранним утром 24 февраля российские телеканалы показали выступление президента страны. Путин снова ругал Украину и говорил о намерении НАТО расшириться на Восток. Он заявил, что России не оставили другой возможности себя защитить.

- Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. <...> мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель — защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, - сказал Путин.

"Новая газета" обратила внимание на метаданные этого выступления российского президента, из которых следует, что видео могло быть создано не позднее 19:00 часов 21 февраля. После заявления Путина СМИ разных стран стали сообщать о взрывах в украинских городах не только в восточной части страны, но и на ее западных территориях. В том числе, взрывы были слышны в Киеве, писали издания.

К 7:00 часам Украина объявила о закрытии воздушного пространства. А президент страны Владимир Зеленский ввел военное положение и созвал Совет национальной безопасности. Позже он выступил с большим обращением к россиянам на русском языке:

- Вам говорят, что это пламя принесет освобождение народу Украины. Но украинский народ свободен. Он помнит о своем прошлом и сам строит свое будущее. <...> Вам говорят, что мы - нацисты. Но разве может поддерживать нацизм народ, который за победу над нацизмом отдал больше 8 млн жизней. Как могу быть нацистом я? Расскажите об этом моему деду, который прошел всю войну в пехоте Советской армии, а умер полковником в независимой Украине.

По словам Зеленского, его страна не хочет никакой войны, но будет защищаться. Украинский президент выразил уверенность в том, что среди россиян есть люди, которые выступают против действий своих властей.

- Если руководство России не хочет ради мира садиться за стол с нами, возможно, оно сядет за стол с вами. Хотят ли русские войны? Я очень хотел бы ответить на этот вопрос. Но ответ зависит только от вас, - сказал Зеленский.

Он заявил, что инициировал разговор с Путиным. Но в ответ была тишина, сказал украинский президент. Руководитель Республики Беларусь Александр Лукашенко сообщил об обратном. По словам главы государства, он якобы еще до начала операции сказал своему министру обороны передать министру обороны Украины, чтобы тот связался с российским коллегой для предотвращения "бойни". Никакого звонка не последовало, заявил Лукашенко.

Он также опроверг информацию о том, что белорусские войска участвовали в операции. Об этом ранее сообщала украинская сторона. Лукашенко призвал Россию и Украину сесть за стол переговоров.

В 13:00 часов официальный представитель Минобороны России генерал-майора Игорь Конашенков провел брифинг и сообщил, что народная милиция ЛДНР перешла в контрнаступление.

"Группировка войск Донецкой народной республики, наступая на Волноваху, продвинулась до трех километров, а группировка Луганской народной республики, наступая в направлении населенного пункта Счастье, форсировала Северский Донец и продвинулась на полтора километра," - сказал Конашенков.

По его словам, военные силы Украины обстреливают мирные города ЛДНР - есть жертвы среди гражданских. При этом, российские военные стреляют только по военным объектам противника, заявил представитель Минобороны России.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в 15:00 часов сообщил, что удары были нанесены по Киеву, Харькову и ряду областных центров. По его словам, с утра начались сухопутные операции на границе Сумской и Харьковской областей, а также в Херсонской, Николаевской и Одесской областях. Под обстрел попали не только военные объекты, но и гражданские, заявил Подоляк.

Акции за мир

К середине дня 24 февраля с обращениями о необходимости прекратить военные действия выступили ряд лидеров зарубежных стран и организаций. К миру призвали и российские граждане.

В частности, в социальных сетях жители России стали публиковать черный квадрат с подписью "Нет войне". Такой пост в своем аккаунте Instagram сделал телеведущий Иван Ургант.

С аналогичными заявлениями выступили и другие представители шоу-бизнеса: певица Земфира, музыкант Валерий Миладзе, актриса Варвара Шмыкова, юморист Максим Галкин и многие другие. Певец Сергей Лазарев на своей странице в Instagram написал: "***** что же вы творите? Я сам реву как мальчик сейчас!!". Видео с речью против войны на Украине опубликовал рэпер Oxxxymiron.

Черный квадрат и подпись "Нет войне" опубликовал футболист Федор Смолов, а также за мир выступил украинский защитник петербургского "Зенита" Ярослав Ракицкий. Политики Илья Яшин и Дмитрий Гудков тоже высказались против военных действий.

Свое обращение опубликовали и журналисты, в котором осудили военную операцию. В настоящий момент под ним подписалось около 300 человек.

В эфире "Эха Москвы в Петербурге" известные жители города озвучили свои мысли о войне на Украине. Например, историк Лев Лурье считает, что Путин затеял операцию, чтобы привести реальность в соответствие со своими "страшно путанными" теориями, которые не имеют ничего общего с действительностью.

Бывший депутат ЗакСа Петербурга Максим Резник заявил в эфире радиостанции, что для России 24 февраля - "день позора". Сегодня россияне не должны молчать, уверен экс-парламентарий. Однако, многие эксперты отказались участвовать в эфире, сообщил ведущий "Эха Москвы в Петербурге" Арсений Веснин.

За мир выступила партия "Яблоко". Заявление против войны на своих страницах в социальных сетях опубликовал депутат Законодательного собрания Петербурга от "Яблока" Борис Вишневский:

"Военные действия, которые ведутся Россией против Украины - полномасштабная агрессия, которой нет и не может быть оправдания. Это преступление перед народами как Украины так и России. В огне этой войны сгорит будущее России, которая надолго станет в мире страной-изгоем".

Партия призвала россиян подписываться под петицией против войны. Также петербургские "яблочники" подали уведомление городским властям о проведении митинга за мир 2 марта. До них представители ряда оппозиционных движений тоже подали заявление об аналогичной акции, но на 7 марта.

"Единая Россия" в Петербурге в своей группе "ВКонтакте" активно публиковала заявления своих депутатов в поддержку российской "спецоперации". В частности, лидер городского отделения и депутат Государственной думы Сергей Боярский считает, что действия России - это "вынужденная, но очень необходимая мера для защиты жизней тысяч людей и для определения нашего суверенного и независимого будущего".

Остальные петербургские отделения партий никаких заявлений не сделали, но некоторые публиковали сообщения своих федеральных коллег. Например, в ЛДПР написали, что проявляют солидарность с Путиным. "Справедливая Россия - За правду" репостнула слова своего лидера Сергея Миронова: "Военная операция России направлена не против народа Украины, а против бандеровцев, которые взяли его в заложники". КПРФ поступила аналогично. Коммунисты опубликовали заявление федерального руководства о том, что операция якобы направлена "на принуждение нацистских провокаторов к миру".

Не все россияне согласны с такой риторикой. Еще днем в разных городах страны начали проходить пикеты против войны.

С плакатом "#Нетвойне" к Гостиному двору вышел член "Молодежного Яблока" Никита Чирков. Он простоял в пикете около пяти минут, а затем был задержан полицией. Аналогичные акции проходили у Казанского собора и ТРЦ "Галерея". У торгового центра пикетчик простоял не менее часа, но и его правоохранители забрали с площади.

В это же время в социальных сетях стали появляться призывы к россиянам выйти на антивоенные акции протеста. В Петербурге люди решили собраться у Гостиного двора. Там к 17:00 часам появились ограждения и полиция. Протестующие стали подтягиваться на место через час.

Участники акции проводили пикеты с плакатами "Нет войне", скандировали "Россия против войны" и вставали в цепи солидарности. Полицейские протестующих задерживали, иногда жестко: волочили по земле, скручивали руки и били электрошокерами с дубинками. По данным "ОВД-Инфо"*, всего в Петербурге 24 февраля в автозаках оказалось не менее 431 человек. На саму акцию собралось около 2-3 тысяч человек.

Итоги первого дня

К концу дня в Минобороны России заявили, что российские войска выполнили все поставленные перед ними задачи. Они вышли к Херсону, чем восстановили подачу воды в Крым, сообщил на вечернем брифинге представитель Минобороны России Конашенков.

"Всего в результате ударов российских Вооруженных Сил выведены из строя 83 наземных объекта военной инфраструктуры Украины. С начала проведения специальной военной операции сбиты два Су-27, два Су-24, один вертолет и четыре ударных беспилотных летательных аппарата "Байрактар ТБ-2" вооруженных сил Украины", - сказал Конашенков.

По его словам, группировки войск ЛДНР прорвали эшелонированную оборону военных сил Украины и продвинулись на 6-8 километров в глубину. Это удалось сделать благодаря поддержке России, заявил Конашенков.

Министерство внутренних дел Украины вечером 24 февраля сообщило, что "на земле украинские военные дают достойный отпор и наносят врагу значительные потери". Россия старается осуществить прорыв или захват объектов с активным применением авиации, заявила украинская сторона.

Неизвестные военные силы захватили Чернобыльскую АЭС, сообщили власти Украины. В ряде городов страны ввели комендантский час, в том числе в Киеве.

Администрация Херсонской области заявила, что госструктуры Генического района перешли под контроль российской армии. В других районах тоже присутствуют войска противника, сообщили в ведомстве.

Позже советник главы офиса президента Украины Подоляк на брифинге заявил, что российская сторона "взяла оперативную паузу". Но на юге Украине продолжаются бои, сказал Подоляк:

"Под ударом находятся Геническ, Скадовск, Новая Каховка. Очень много фото - и видеофиксации разрушений, которые наносят российские вооруженные силы уже даже гражданской инфраструктуре".

Во власти российских военных оказался аэропорт "Антонов", который находится в 25 км от столицы Украины, сообщил телеканал CNN. Около полуночи Верховная рада заявила, что аэропорт снова под контролем украинских сил.

"Новая газета" опубликовала интерактивную карту, на которой отмечены места столкновений и обстрелов. Издание сообщило, что регулярно обновляет информацию.

По данным Минздрава Украины к 23:00 часов, за день погибло 57 украинцев, еще 169 человек получили ранения в результате военной операции. Российская сторона о количестве жертв не сообщает.

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София Саттарова