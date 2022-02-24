В Петербурге провели еще несколько антивоенных одиночных пикетов

Люди разворачивали антивоенные плакаты рядом с ТРЦ "Галерея" и у Гостиного двора, передают корреспонденты ЗАКС.Ру.

У ТРЦ "Галерея" пикетчик с плакатом "Нет войне" простоял длительное время. Корреспонденту ЗАКС.Ру он представился Олегом и сообщил, что выступает против вооруженного конфликта в братской стране.

"Нельзя вести войну против по сути братской нам страны. Я против этого. Против того чтобы в 21 веке какие-то конфликты решались подобным образом. Это по сути преступление. Я не хочу в этом участвовать. Я против этого", - заявил Олег.

У Казанского собора пара активистов по очереди непродолжительное время простояли с плакатом "Нет войне с Украиной". Ранее у Гостиного двора задержали стоявшего в одиночном пикете участника "Молодежного Яблока" Никиту Чиркова.

Проект "Апология" сообщил также о задержании пикетчика Валентина Баранова у станции метро "Дунайская".

Напомним, рано утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале "специальной военной операции". Он обвинил киевскую власть в "неонацизме" и "геноциде" жителей ДНР и ЛНР. Вооруженные силы России нанесли удары по аэродромам, системе ПВО и другим военным объектам. Народная милиция ЛНР объявила, что "начала операцию по освобождению временно оккупированной территории Луганской народной республики". Генеральный штаб Украины заявил об отражении атак в Черниговской области, тяжелых боях под Харьковом, а также "сложной ситуации" на Херсонском направлении.