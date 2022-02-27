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Новости 17:40

Полиция заблокировала протестующих на Литейном проспекте

фото ЗакС политика Полиция заблокировала протестующих на Литейном проспекте

Группу протестующих, ушедших с Невского проспекта на Литейный, силовики заблокировали в районе дома 55, передает корреспондентка ЗАКС.Ру.

Людей сначала оттеснили к стене здания, перекрыв им возможность уйти, не дождавшись погрузки в автозак. На время движение транспорта по Литейному проспекту было затруднено. Одной из девушек в толпе стало плохо, полиция пообещала вызвать ей скорую. 

Через несколько минут подъехали маршрутки, в которые начали грузить задержанных. Затем подъехал большой автобус и автозаки. Была слышна команда "забирать всех по максимуму".  Десятки человек были задержаны. При задержаниях полиция как минимум дважды использовала электрошокеры. 

Возле Гостиного двора тем временем оставалась еще небольшая группа протестующих. 

Несогласованные акции протеста против действий российских военных на территории Украины проходят в Петербурге ежедневно с 24 февраля, когда было объявлено о начале военной спецоперации. Сотни людей были задержаны в городе на Неве в эти дни за лозунги "Нет войне", антивоенные надписи на медицинских масках и одежде и даже за шарики желтых и синих цветов. 



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