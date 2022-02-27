Силовики пытаются перекрыть протестующим проход по Невскому и Литейному проспектам

Группы протестующих после серий массовых задержаний у Гостиного двора двинулась в разные стороны по Невскому проспекту.

На пути к Аничкову мосту силовики перекрыли пешеходную часть проспекте на четной стороне. Также полиция препятствовала выходу граждан из подземного перехода к Гостиному двору. Тем не менее группа протестующих продолжает движение по Невскому, сворачивают на Литейный проспект. Корреспондентка ЗАКС.Ру передает, что сотни людей по обеим сторонам проспекта скандируют "Нет войне". На перекрестке с улицей Жуковского силовики перекрывают движение для пешеходов.

Тем временем у Гостиного двора продолжаются задержания. Протестующих там осталось немного. В автозак, в частности, отправилась женщина с плакатом "Миру - мир".