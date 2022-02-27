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Новости 19:21

Комтранс Петербурга предупредил о возможных трудностях с оплатой проезда через Apple Pay и Google Pay

фото ЗакС политика Комтранс Петербурга предупредил о возможных трудностях с оплатой проезда через Apple Pay и Google Pay

Комитет по транспорту Петербурга в соцсетях уведомил петербуржцев, что оплата проезда через сервисы Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay может быть недоступна. 

Пассажирам городского транспорта советуют использовать пластиковые банковские карты или "Подорожник". 

Ранее сообщалось, что клиенты попавших под санкции банков могут испытывать трудности в использовании сервисов Apple Pay и Google Pay. Под санкции Запада в связи с военной спецоперацией России на Украине попали банки группы ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка, "Открытия". 


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