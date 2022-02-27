Отключение России от SWIFT поддержали все страны G7

Все страны "большой семерки" поддерживают отключение банков России от SWIFT и ограничения на операции Центробанка, сообщили 27 февраля в американском Белом доме после того, как к санкциям присоединилась Япония. Представитель американской администрации Джен Псаки заявила, что "приветствует" заявление островного государства к мерам по "изоляции России от международной финансовой системы" и экономик G7.

"Вслед за объявлением Японии вся G7 сейчас поддерживает отключение избранных российских банков от SWIFT, рестрикции в отношении российского Центрального банка и санкции против ключевых российских лидеров, в том числе президента Путина", — цитирует Псаки РИА "Новости".

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида анонсировал введение санкций против представителей российского руководства, включая президента Владимира Путина. Кроме того, он пообещал поддержать отключение ряда российских банков от SWIFT.

Сегодня же Путин распорядился перевести в особый режим несения боевого дежурства силы сдерживания российской армии, к которым относится и стратегическое ядерное оружие. Свое решение он объяснил "недружественными действиями" и "агрессивными высказываниями" руководства стран Запада.

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