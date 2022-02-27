Евросоюз полностью закрывает небо для российских самолетов

Российские самолеты не смогут пользоваться воздушным пространством всех стран Евросоюза, заявила 27 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, принятая мера коснется как пассажирских рейсов, так и частных джетов.

Это не единственный запрет, озвученный главой Еврокомиссии. Также Евросоюз намерен запретить транзакции с российским Центробанком, а также вещание на территории государств — членов союза RT, Sputnik и их дочерних компаний, уведомила фон дер Ляйен.

Ранее на фоне начавшейся операции на Украине страны Европы принялись закрывать свое небо для пролета российских судов. Сама "специальная военная операция" началась утром 24 февраля, ее целями российские власти назвали "демилитаризацию" Украины и избавление от "рисков в сфере безопасности".

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